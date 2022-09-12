مسؤول عسكري مغربي رفيع يزور فلسطين المحتلة

العالم- المغرب

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم، أنه بتعليمات من الملك المغربي، توجه المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، يرافقه وفد عسكري هام، إلى الأراضي المحتلة للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول حول التجديد والتحديث العسكري، الذي ينعقد ما بين 12 و15 سبتمبر/أيلول الحالي في تل أبيب.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية إن"المشاركة في المؤتمر الدولي المخصص للعديد من قادة الجيوش ووكالات التجديد في مجال الدفاع، تندرج ضمن إطار متعدد الأطراف، يروم تشجيع تبادل المعارف والخبرات بين الجيوش المشاركة".

وياتي هذا في الوقت الذي استدعى كيان الاحتلال الاسرائيلي سفيره في المغرب ديفيد غوفرين في إطار تحقيق اثر فضيحة جنسية ومالية طال السفير.



وفي السياق ذاته، تظاهر العشرات من مناصري القضية الفلسطينية، الجمعة المنصرمة أمام البرلمان في الرباط ضد التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي کما قام المتظاهرون بحرق العلم الصهيوني أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط.



وهزّت فضيحة السفارة الإسرائيلية في الرباط، المغرب والعالم الإسلامي.

وحقّق هاشتاغ “#الدعارة_في_السفارة” انتشارا واسعا عبر تويتر، وتصدر الترند في بعض الدول العربية التي استهجنت وقوع ممارسات شادة في دولة مسلمة.



وقال نشطاء إن ما حصل نتيجة حتمية للتطبيع، لافتين إلى إن كل الدول التي دخلت تحت عباءة الكيان الصهيوني سوف تجني وبال خيانة القضية الفلسطينية.