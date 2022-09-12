تأكيد روسي بقصف شرق أوكرانيا واستبعاد احتمالات التفاوض مع كييف

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وهو تقدم وإنجازات يقول الجيش الأوكراني إنها مقنعة، خصوصا مع استعادة أكثر من عشرين بلدة خلال الساعات الأربع والعشرين في منطقتي خاركيف ودونيتسك في شرق أوكرانيا. ويؤكد أن القوات الروسية تهجر مواقعها على عجل وتفر.

وتؤكد أوكرانيا أنها استعادت منذ مطلع أيلول/سبتمبر، حوالى ثلاثة آلاف كيلومتر مربع من أراضيها في منطقة خاركيف خصوصا.

في المقابل تصر روسيا على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة؛ كان هذا أول تعليق علني من الكرملين على التقدم الذي حققه الجيش الأوكراني على أرض المعركة.

وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين:"العملية العسكرية مستمرة ... وسوف ستستمر حتى تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في البداية. بالطبع، يتم إبلاغ القائد الأعلى بأي خطوات يتخذها الجيش في إطار العملية الخاصة".

الكرملين أكد ايضا ان موسكو لا ترى أي فرصة لإجراء محادثات سلام مع كييف أو أسسا لمثل هذه المحادثات؛ كما أنه لا توجد مناقشات جارية حول إمكانية نزع السلاح من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي إحدى التوصيات الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارتها للمحطة.

ووضعت المكاسب الأوكرانية السريعة في منطقة خاركيف موسكو في مواجهة أخطر هزيمة لها منذ طردها من ضواحي العاصمة كييف في نيسان أبريل.

وقد حرم هذا التقدم روسيا من مراكز لوجستية حيوية كانت تستخدمها لتوصيل الإمدادات إلى قواتها في شرق أوكرانيا؛ لكنها في الوقت ذاته تقول إن قواتها تقصف مناطق في خاركيف استعادتها أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.

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