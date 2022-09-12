أمريكا تخشى أن تغير أوروبا موقفها بسبب أزمة الطاقة

العالم- الأميركيتان

هذا ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين يخافون من "الانقسام في أوروبا" والذي يعدونه "خطرا حقيقيا"، حيث يمكن أن "يثور المواطنون في أوروبا على الاستراتيجية الغربية لعزل روسيا اقتصاديا".

و وفقا لـ "سي إن إن" فإن" أولوية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هي منع الاضطرابات الشعبية وعدم الاستقرار السياسي في أوروبا. وقد تابع المسؤولون الأمريكيون عن كثب المسيرة المناهضة للحكومة في براغ، مطلع سبتمبر الجاري، ويستمرون في متابعة الوضع في القارة الأوروبية".

ويقر المسؤولون الغربيون بأن الكثير سوف يعتمد على الطقس، حيث ربما تكون احتياطيات الغاز كافية إذا ما كان الشتاء هذا العام دافئا، وتابع المصدر: "سوف تتضرر أوروبا دعونا نرى مدى قسوة الشتاء".