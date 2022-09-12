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مليشيات الإمارات تشن حملة اعتقالات واسعة في شبوة

مليشيات الإمارات تشن حملة اعتقالات واسعة في شبوة
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

شنت الميليشيا التابعة للإمارات اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة بحق المواطنين في عتق.

العالم- اليمن

وأوضحت مصادر محلية أن عتق تشهد اعتقالات واسعة من قبل الميليشيا في شوارع المدينة ومداخلها.

وأضافت المصادر أن المواطنون يتعرضون للاعتقالات في الشوارع بشكل تعسفي تحت ذريعة البحث عن أسلحة وبتهمة التخابر مع حزب الإصلاح الإخواني الذي أزيح من المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا المدعومة إماراتيا اقتحمت عدد من المنازل في حي الكهرباء وسط المدينة، واعتقلت أكثر من 10 أشخاص واقتادهم إلى مكان مجهول.

وتشهد محافظة شبوة فوضى أمنية كبيرة عقب سيطرت مليشيا الإمارات على مدينة عتق مركز المحافظة، عقب المواجهات التي اندلعت بين المليشيا ومسلحي الإصلاح في أغسطس الماضي.

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