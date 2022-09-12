رئيسي يوجه بإعداد الخطة التنموية السابعة وفقا للسياسات التي بلغ بها قائد الثورة

العالم - ايران

واكد رئيسي، على تظافر الجهود بين منظمة التخطيط والموازنة مع جميع المؤسسات والجهات التنفيذية في البلاد والاستفادة من اراء الخبراء ومراكز الابحاث المعنية، "لاعداد خطة تنموية عادلة، وتقديمها الى مجلس الوزارء للمصادقة عليها".

يذكر ان قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، وفي اطار البند الاول من المادة 110 لدستور البلاد، ابلغ رؤساء السلطات الثلاث ورئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اليوم، بالسياسات العريضة المتعلقة ببرنامج الخطة التنموية السابعة وفقا لاسس العدالة والتركيز على اولوية الازدهار الاقتصادي في ايران.