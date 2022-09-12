الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي يوجه بإعداد الخطة التنموية السابعة وفقا للسياسات التي بلغ بها قائد الثورة

رئيسي يوجه بإعداد الخطة التنموية السابعة وفقا للسياسات التي بلغ بها قائد الثورة
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

 اوعز رئيس الجمهورية "السيد ابراهيم رئيسي"، الى رئيس منظمة التخطيط والموازنة الايرانية "سيد مسعود ميركاظمي"، بان يتم على وجه العجالة اعداد الخطة الخمسية التنموية السابعة للبلاد؛ وذلك في اطار السياسات المبلغ بها من قبل سماحة قائد الثورة الاسلامية، وتقديمها الى مجلس الوزراء للبت والتصديق عليها.

العالم - ايران

واكد رئيسي، على تظافر الجهود بين منظمة التخطيط والموازنة مع جميع المؤسسات والجهات التنفيذية في البلاد والاستفادة من اراء الخبراء ومراكز الابحاث المعنية، "لاعداد خطة تنموية عادلة، وتقديمها الى مجلس الوزارء للمصادقة عليها".

يذكر ان قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، وفي اطار البند الاول من المادة 110 لدستور البلاد، ابلغ رؤساء السلطات الثلاث ورئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اليوم، بالسياسات العريضة المتعلقة ببرنامج الخطة التنموية السابعة وفقا لاسس العدالة والتركيز على اولوية الازدهار الاقتصادي في ايران.

روابط ذات صلة

قائد الثورة الاسلامية يبلغ السياسات العامة للخطة التنموية الـ 7 للبلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجزرة أحكام قاسية بحق عدد من الشيوخ والعلماء في السعودية!

انجازات سوريا في البطولة العربية الـ11 للكيوكوشنكاي

ألمانيا وبولندا تناقشان إنشاء مركز صيانة للأسلحة الأوكرانية

بالفيديو.. وزيرة الثقافة السورية: لن ننسى أبدا دعم الشعب الإيراني

بالفيديو.. محافظة حضر موت على حافة الإنزلاق نحو المواجهات العسكرية

بالفيديو.. الدولة السورية تفتتح مركزا للتسوية في خان شيخون بمحافظة ادلب