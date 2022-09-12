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%30 ارتفاعا في صادرات الغاز من أذربيجان إلى أوروبا

%30 ارتفاعا في صادرات الغاز من أذربيجان إلى أوروبا
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت باكو الإثنين، "ارتفعت صادرات الغاز من أذربيجان إلى أوروبا بأكثر من 30% هذه السنة، لتصبح بذلك أحد المورّدين البديلين للقارة القديمة التي تسعى إلى الاستغناء عن روسيا"حسب تعبيرها.

العالم- أوروبا

وأعلن وزير الطاقة الأذربيجاني "برويز شهبازوف" عبر "تويتر"، أن" أذربيجان، وهي أحد دول القوقاز الغنية بالمحروقات "سلّمت 73 مليارات متر مكعّب" من الغاز إلى أوروبا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022".

وفقاً للمصدر ذاته في المجموع، ستسلم باكو 12 مليار متر مكعّب من الغاز إلى أوروبا في العام 2022، أي أعلى بنسبة 31% عن الكميات المورّدة العام الماضي.

وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لايين"، أذربيجان في يوليو/تموز لإقناع باكو بتصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا ،التي تسعى إلى خفض اعتمادها على الغاز الروسي وسط الصراع في أوكرانيا.

واتفقت "فون دير لايين" والرئيس الأذربيجاني "إلهام علييف" على مضاعفة حجم الغاز المصدّر من باكو إلى أوروبا "في غضون سنوات قليلة".

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