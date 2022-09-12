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خلال ملتقي أهلي..

العشائر في الجزيرة السورية تجدد الولاء للحكومة +فيديو

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في سوريا بأن عشيرة الراشد اقامة ملتقى اهلي في قرية عامرية الحسو بمشاركة شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر في الجزيرة السورية  للتاكيد على رفض الاحتلال الاميركي والوجود التركي وتجديد دعمهم للجيش العربي السوري ووحدة الاراضي السورية. 

العالم - سوريا

وقال مراسلنا، أن المشاركين في الملتقى اكدوا على رفضهم المطلق للاحتلال الاميركي والوجود التركي والتمسك بنهج المقاومة ورفض انتهاكاتهما المتكررة بحق ابناء المحافظة خاصة وسورية عامة فوجودهما يعني عدم الاستقرار والفوضى وتحكم الميليشيات.

وكما اكد المشاركونعلى دعمهم للجيش السوري ورفضهم كل اشكال التقسيم ومحاولات الحالمين بالانفصال معربين عن ثقتهم العالية بقدرة الجيش السوري والمقاومة الشعبية على تطهير كامل التراب السورية وطرد الاحتلال الذي ارهق البلاد من خلال حصاره الجائر عليها ونهب ثرواته وتهريبها الى العراق.

واشار الحضور في كلماتهم الى ان التقاء ابناء العشائر اليوم للتاكيد على رفض كل أشكال الوجود الأجنبي غير الشرعي متمثلاً بالإحتلال الأمريكي السارق للنفط والقمح السوري والوجود التركي الذي يقطع الماء ويحرم أبناء الحسكة من أهم مقومات الحياة وخاصة مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

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خلال ملتقي أهلي.. العشائر في الجزيرة السورية تجدد الولاء للحكومة +فيديو