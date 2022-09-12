العشائر في الجزيرة السورية تجدد الولاء للحكومة +فيديو

العالم - سوريا

وقال مراسلنا، أن المشاركين في الملتقى اكدوا على رفضهم المطلق للاحتلال الاميركي والوجود التركي والتمسك بنهج المقاومة ورفض انتهاكاتهما المتكررة بحق ابناء المحافظة خاصة وسورية عامة فوجودهما يعني عدم الاستقرار والفوضى وتحكم الميليشيات.

وكما اكد المشاركونعلى دعمهم للجيش السوري ورفضهم كل اشكال التقسيم ومحاولات الحالمين بالانفصال معربين عن ثقتهم العالية بقدرة الجيش السوري والمقاومة الشعبية على تطهير كامل التراب السورية وطرد الاحتلال الذي ارهق البلاد من خلال حصاره الجائر عليها ونهب ثرواته وتهريبها الى العراق.

واشار الحضور في كلماتهم الى ان التقاء ابناء العشائر اليوم للتاكيد على رفض كل أشكال الوجود الأجنبي غير الشرعي متمثلاً بالإحتلال الأمريكي السارق للنفط والقمح السوري والوجود التركي الذي يقطع الماء ويحرم أبناء الحسكة من أهم مقومات الحياة وخاصة مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.