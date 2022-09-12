الشيخ البغدادي: أمريكا وراء كل أزمات المنطقة

العالم - لبنان

وأضاف الشيخ البغدادي في كلمة له خلال لقاء فكري أقيم في بلدة أنصار الجنوبية: نحن في لبنان مشاكلنا بسبب الحصار الأمريكي وطاعة بعض المسؤولين العمياء، حيث يقف هؤلاء الأذناب أمام تحقيق أي إنجاز أو معالجة لأية مشكلة أو أزمة من أزمات اللبنانيين التي طالت كلّ تفاصيل حياتهم اليومية، والأسوأ أن البلد ينهار بالكامل وهم يتفرجون.

وختم الشيخ البغدادي قائلا: نحن مللنا من الدعوة إلى تشكيل الحكومة، فهؤلاء لا يملكون قرارهم ولم يُؤذن لهم إلى اليوم، والمطلوب إطباق الحصار على لبنان على الرغم من أنّ مصلحة اللبنانيين هي بتشكيل الحكومة.