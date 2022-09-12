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الشيخ البغدادي: أمريكا وراء كل أزمات المنطقة

الشيخ البغدادي: أمريكا وراء كل أزمات المنطقة
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي أن المشاكل التي يعاني منها العالم بمختلف أزماته الاقتصادية والأمنية والسياسية، هي بسبب السياسة العدوانية والمراوغة المعتمدة من قبل أميركا، وهذا ما جلب الويلات على شعوب المنطقة.

العالم - لبنان

وأضاف الشيخ البغدادي في كلمة له خلال لقاء فكري أقيم في بلدة أنصار الجنوبية: نحن في لبنان مشاكلنا بسبب الحصار الأمريكي وطاعة بعض المسؤولين العمياء، حيث يقف هؤلاء الأذناب أمام تحقيق أي إنجاز أو معالجة لأية مشكلة أو أزمة من أزمات اللبنانيين التي طالت كلّ تفاصيل حياتهم اليومية، والأسوأ أن البلد ينهار بالكامل وهم يتفرجون.

وختم الشيخ البغدادي قائلا: نحن مللنا من الدعوة إلى تشكيل الحكومة، فهؤلاء لا يملكون قرارهم ولم يُؤذن لهم إلى اليوم، والمطلوب إطباق الحصار على لبنان على الرغم من أنّ مصلحة اللبنانيين هي بتشكيل الحكومة.

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