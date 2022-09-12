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قائد مقر لجنة زيارة الأربعين لقناة العالم الاخبارية..

العميد شرفي: التعاون الايراني العراقي في خدمة الزوار حقق نتائج ثمينة+ فيديو

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد مقر لجنة زيارة الأربعين العميد محمد شرفي عن عبور أكثر من ثلاثة ملايين زائر من ايران ومن البلدان المجاورة الحدود الايرانية العراقية، حيث تم تقديم الخدمات الضرورية والمناسبة لهم.

العالم - خاص بالعالم

وفي مقابلة خاصة مع مراسل قناة العالم الإخبارية، قال قائد مقر لجنة زيارة الأربعين العميد محمد شرفي: "أن أكثر من ثلاثة ملايين زائر من ايران و من البلدان المجاورة عبروا الحدود الايرانية العراقية وتم تقديم الخدمات هم من خلال التعاون والعمل المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراقية.

واوضح العميد محمد شرفي لمراسلنا: "بالنسبة للسنوات الماضية عملنا على تنمية البنى التحتية في مجال النقل والطرق والتقنيات وما يتعلق بالأمن، لقد شهدنا وضعا آمنا ومثاليا. بالنسبة لتقديم الخدمات كان هناك تعاون مشترك بين ايران والعراق حقق نتيجة جيدة وثمينة".

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