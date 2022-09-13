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تل أبيب تدرس خفض عملياتها لمنع انهيار السلطة الفلسطينية

الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

آلية جديدة أو نوع من التراجع فرضه غليان الضفة الغربية على سلطات كيان الاحتلال؛ لتدرس تقليص العمليات العسكرية في أرجاء الضفة الغربية، في محاولة لمنع انهيار السلطة الفلسطينية.

العالم - خاص بالعالم

هذا الطرح تنقله صحيفة وتشير إلى أن عددا من كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يرون أن إصرار جيش الاحتلال على مواصلة حملات الاعتقال الليلية يسهم في تصعيد التوتر.

وبحسب الصحيفة، فقد أوصى هؤلاء المسؤولون تل أبيب بتعزيز التعاون الأمني مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، والحرص على إخلاء المناطق التي ينشط فيها جيش الاحتلال؛ كي يتسنى لأجهزة السلطة ممارسة أنشطتها فيها.
وأبرزت الصحيفة أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يقرون بأنه لا يوجد ثمة بديل للجهود التي تبذلها أجهزة السلطة الفلسطينية، محذرين من أن سلطات الكيان تواجه خيارين، إما أن تساعد أجهزة السلطة الأمنية على استعادة قدرتها على العمل، أو المخاطرة بالسماح بانهيار السلطة الفلسطينية.

واستدركت الصحيفة بأن بعض القادة الأمنيين الإسرائيليين يتبنون موقفا مغايرا ويطالبون بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية قبل موعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

من جانب آخر تدعو حركة حماس السلطة الفلسطينية إلى المبادرة والإعلان عن إلغاء اتفاقية أوسلو، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني.

وشددت الحركة، على أن سياسة التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، هي جريمة وسلوك مناف لكل الأعراف والقيم الوطنية.

وفي ذات السياق ينقل الإعلام الإسرائيلي عن مصادر مصرية رسمية بأن الوضع في الداخل الفلسطيني سينفجر إذا استمرت تل ابيب في عملياتها العسكرية في الضفة.

وقالت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية 'كان' إن مصر تشتكي من أن حكومة يئير لبيد لا تفعل ما فيه الكفاية من أجل تقوية مكانة السلطة الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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