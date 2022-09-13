استمرار حشود الزوار بالتوافد لمرقد الإمام الحسين(ع)

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى قيام الزوار بإحياء أربعينية الامام الحسين عليه السلام منوها الى أكتظاط كافة الطرق المؤدية الى مرقد ابي عبد الله الحسين (ع) بالزوار وحركة السير تجري بشكل جيد.

وأكد مراسل قناة العالم ان رجالاً ونساءاً وشيوخاً وأطفال من جميع المدن والاطياف شاركوا في هذه المسيرة المليونية، فأصبحت جميع الطرق المؤدية الی كربلاء مكتضة بالزوار.

وبيّن مراسل قناة العالم ان طريق النجف الاشرف الی كربلاء يشهد طقساً حاراً جداً لكن هذا لم يمنع زوار سيد الشهداء من التضحية في سبيل اقامة مراسم العزاء لأبي الاحرار عليه السلام.

ويواصل ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه تدفقهم على مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.



وقال محافظ المدينة نصيف الخطابي إن من المرجح أن يصل عدد الزوار الى نحو اثنين وعشرين مليونا، واضاف أن نحو ثلاثة ملايين زائر أجنبي دخلوا كربلاء المقدسة، مرجحا وصول هذا العدد إلى أكثر من ستة ملايين.

وأكد أن الزيارة تسير بانسيابية عالية، وقال إن الخطة الأمنية والخدمية للزيارة بدأت في وقت مبكر، وإن هناك تنسيقا بين جميع الأجهزة والمؤسسات لإنجاحها.

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