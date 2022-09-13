رئيس وزراء اليونان ردا على أردوغان: مستعدون لمواجهة كل من يهدد أراضينا

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وخلال زيارة له إلى باريس، حيث استقبله في قصر الإليزيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ميتسوتاكيس "نحن مستعدون لمواجهة كل من يهددوننا إن لم نتنازل عن جزرنا، عن أراضينا".

وإذ ذكّر رئيس الوزراء اليوناني بأنّ بلاده اشترت من فرنسا في آذار/مارس ست مقاتلات رافال وثلاث فرقاطات للدفاع والتدخل، شكر باريس على دعمها لأثينا في مواجهة "الاستفزازات" التركية.

وأكد ميتسوتاكيس في الوقت نفسه استعداده للتفاوض مع أنقرة، قائلا: "نحن منفتحون دائماً على النقاش والحوار".

من جانبه، ندّد الرئيس الفرنسي بما وصفها "الاستفزازات والتصريحات غير المقبولة التي تشكك في سيادة اليونان"، وكرر التأكيد "بوضوح وحزم" على دعم باريس لأثينا.

وقال ماكرون "لن ندع أي اضطراب يترسّخ، وخاصة في شرق البحر المتوسط".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتّهم اليونان مؤخّراً بـ "احتلال" جزر تقع في بحر إيجه وتخضع للسيادة اليونانية، لكن لا يمكن لأثينا أن تنشر فيها جنودا عملا بمعاهدات أبرمت في نهاية الحرب العالمية الأولى.

وقال الرئيس التركي مخاطباً اليونانيين إنّ "احتلالكم لجزر (بحر إيجه القريبة من تركيا) لا يُلزمنا"، وهدد بأنّ قواته "قد تصل بين ليلة وضحاها" و"تفعل اللازم".