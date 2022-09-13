الملايين يتوافدون الى كربلاء المقدسة لاحياء الاربعينية

العالم - مراسلون

بدت كربلاء كما لو انها ملاذاً لكل المظلومين والمستضعفين في كل اقطاب الارض.

افواج تتلوا اخرى، الصغير والكبير والنساء والشيوخ يتسابقون لشرف زيارة المرقد المقدس، وعلى الرغم من كثافة الحشود الزائرة والاجراءات الامنية المكثفة، الا ان مراسم الزيارة تسير بانسيابية تامة يكاد لا يستشعرها الزائر.

وتشير توقعات السلطات المحلية في كربلاء الى ان اعداد المشاركين في ذكرى اربعينية الامام الحسين هذا العام قد تصل الى 20 مليون زائر من بينهم 3 ملايين زائر من جمهورية ايران الاسلامية.

وتواصل الحشود المليونية توافدها من جميع انحاء العالم باتجاه كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام لتجديد البيعة والولاء للثورة الحسينية.

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