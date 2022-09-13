الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

هل الذهاب إلى طبيب الأسنان "يجنبك" الخرف؟!

هل الذهاب إلى طبيب الأسنان
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

قد يبدو الذهاب إلى طبيب الأسنان وكأنه عمل روتيني. لكن إحدى الدراسات تكشف أنه من المفيد حقا إجراء فحوصات منتظمة، لأنها قد تساعدك على درء الخرف.

العالم-منوعات

ودفع بعض الباحثين إلى التكهن بأن هذه الحالة يمكن أن تكون ناجمة عن أمراض اللثة نفسها. ويمكن للبكتيريا التي تسبب نزيف اللثة أن تصل إلى الدماغ، حيث يعتقد المسعفون أنها قد تضر العضو.

ولكن حتى مع الدراسة الجديدة، لا يوجد دليل على أن صحة الفم السيئة تسبب الخرف بالتأكيد.

ويمكن أن يحدث الارتباط بالفعل للسبب المعاكس. ويقول الخبراء إن الأشخاص في المراحل المبكرة قد ينسون تنظيف أسنانهم بالفرشاة.

وجمعت أحدث الأبحاث، في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، بيانات من 47 دراسة سابقة بحثت في العلاقة بين التدهور المعرفي أو الخرف وصحة الفم. ونظرت معظمها فقط في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وتتبعت صحتهم لأقل من عقد من الزمان.

ودرس أكاديميون من جامعة شرق فنلندا في كوبيو أوراقا حول التهاب دواعم السن - وهو شكل حاد من أمراض اللثة.

ويمكن أن تتسبب الحالة في فقدان عظم الفك، ووجود فجوات تحت الأسنان وتلف النسيج الضام الذي يحافظ على الأسنان في مكانها.

ويمكن منعه عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة لإزالة البلاك قبل أن يتصلب في الجير، وهو مادة صلبة تشبه الأسمنت لا يمكن إزالتها إلا بشكل احترافي.

كما درس الدكتور سام آشر وزملاؤه أوراقا عن فقدان الأسنان نتيجة لأمراض اللثة الشديدة.

وبحثوا في جميع الأرقام المتاحة، التي تضم آلاف الأشخاص وسجلاتهم الطبية، للكشف عن الرابط.

ووفقا للتحليل، كان الأشخاص المصابون بأمراض اللثة والأسنان المفقودة أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 23% للإصابة بالتدهور المعرفي أو الخرف.

لكن الفريق قال إن جودة الأدلة كانت ضعيفة.

وقال الباحثون في المجلة: "من منظور إكلينيكي، تؤكد النتائج التي توصلنا إليها على أهمية مراقبة وإدارة صحة اللثة في سياق الوقاية من الخرف. الأدلة المتاحة ليست كافية حتى الآن للإشارة إلى طرق واضحة للتعرف المبكر على الأفراد المعرضين للخطر، والتدابير الأكثر فعالية لمنع التدهور المعرفي".

روابط ذات صلة

بالفيديو.. "اسنان" رئيس الموساد في يد قراصنة إيرانيين

علماء يكتشفون طريقة بسيطة لتدمير بعض"الملوثات الأبدية"

6 خرافات شائعة عن شحن الجوال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمير عبداللهيان: إيران تدعم حق الشعب اليمني دائما

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل وسط غزة

بحماية مشددة من قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

استهداف العدوان للآثار والمعالم اليمنية.. حقد وإجرام!

شاهد هاشتاغ.. "نيمبوس".. مشروع يزود الاحتلال بتكنلوجيا التجسس

بعد مواجهات واتهامات متبادلة.. أنباء عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا