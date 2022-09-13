الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

كبار المسؤولين في ايران يشكرون العراق حكومة وشعبا لضيافته زوار الاربعين

كبار المسؤولين في ايران يشكرون العراق حكومة وشعبا لضيافته زوار الاربعين
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

شكر وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الشعب العراقي على الخدمات التي يقدمها لزوارِ أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. 

العالم - ايران
وقال وحيدي في رسالة له على مواقع التواصل الاجتماعي، بصفتي وزيراً للداخلية في الجمهورية الاسلامية أتقدم الى أخوتي وأخواتي من الشعب العراقي الحبيب بوافرِ الشكرِ والتقدير لتفانيهم وإخلاصِهم في خدمة الزائرين، آمِلاً من الله تعالى أنْ يرزقهم خير الدنيا والآخرة لِما يقدمونه من خدمات عظيمة لزوار سيد الشهداء عليه السلام.

هذا ونشر السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم ال صادق نوه فيها الى شكر كبار المسؤولين الايرانيين للعراقين لحسن ضيافتهم زوار الاربعين حيث قال : يخاطب سماحة الامام الخامنئي اصحاب المواكب العراقية والشعب العراقي المضياف بمصرع من المتنبي " اذا انت اكرمت الكريم ملكته" ويشارك فخامة الرئيس رئيسي بحملة "شكرا حبيبي" التي اطلقها الشعب الايراني لشقيقه الشعب العراقي .

روابط ذات صلة

ممثل قائد الثورة الاسلامية يشكر المواكب الحسينية بمناسبة زيارة اربعينية الإمام الحسين (ع)

السفير الايراني يشكر الشعب العراقي لحسن ضيافة زوار الاربعين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمير عبداللهيان: إيران تدعم حق الشعب اليمني دائما

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل وسط غزة

بحماية مشددة من قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

استهداف العدوان للآثار والمعالم اليمنية.. حقد وإجرام!

شاهد هاشتاغ.. "نيمبوس".. مشروع يزود الاحتلال بتكنلوجيا التجسس

بعد مواجهات واتهامات متبادلة.. أنباء عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا