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أمير عبداللهيان: إيران تدعم حق الشعب اليمني دائما

أمير عبداللهيان: إيران تدعم حق الشعب اليمني دائما
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان على دعم إيران الدائم للشعب اليمني، مشددا على الاواصر المتينة بين الشعبين الايراني واليمني.

العالم - ايران

وفي لقاء مع المتحدث باسم حركة أنصار الله في اليمن ومسؤول المفاوضات في حكومة الإنقاذ اليمنية محمد عبد السلام، اعلن عبداللهيان دعم الجمهورية الإسلامية لبدء وقف إطلاق النار وتمديده في اليمن، معتبرا أنه مقدمة لإحلال سلام دائم، وأعرب عن أمله في حصول انفراج في الوضع الانساني في اليمن مع رفع الحصار الكامل عن هذا البلد .

من جانبه أعرب كبير مفاوضي حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية في هذا الاجتماع عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب اليمني وأطلع وزير الخارجية على آخر التطورات في هذا البلد.

وانتقد محمد عبد السلام عدم اكتمال تنفيذ العناصر الأساسية لوقف إطلاق النار وسوء نية الطرف الآخر، واعتبر أن تحقيق القضايا الإنسانية للشعب اليمني ضروري لدفع أي سلام عادل في اليمن.

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