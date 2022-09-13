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هيئة الأسرى...

الاحتلال.. أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية 'أوسلو'

الاحتلال.. أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية 'أوسلو'
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم توقف اعتقالاتها بحق الفلسطينيين منذ توقيع اتفاقية "أوسلو" بتاريخ 13 سبتمبر1993.

العالم- فلسطين

‎وأضافت الهيئة، في بيان، صدر عنها اليوم الثلاثاء (13-9)، أن تلك الاعتقالات طالت شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني كافة، ذكورًا وإناثًا، صغارًا وكبارًا.

وتابعت: "تم رصد أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية (أوسلو)، من بينها قرابة 20 ألف طفل، و2500 سيدة وفتاة، بالإضافة الى اعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الأخيرة، وعدد من الوزراء ومئات الأكاديميين والصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية".

‎وأكدت أن "الشهادات تشير إلى أن جميع من مر بتجربة الاعتقال كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي، أو النفسي، والمعاملة القاسية".

وفي 13 أيلول/سبتمبر لعام 1993، وقّع محمود عباس رئيس دائرة الشؤون القومية والدولية في منظمة التحرير آنذاك، بمشاركة رئيس المنظمة الراحل ياسر عرفات، ووزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز، ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحق رابين (اغتيل لاحقًا)، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية أوسلو.

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