الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠١:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

فضل الله: لمواجهة الخداع الصهيوني والاستعداد لأي عدوان

فضل الله: لمواجهة الخداع الصهيوني والاستعداد لأي عدوان
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

شدد العلامة السيد علي فضل الله في تصريح على "ضرورة التنبه حيال ما قد يقدم عليه العدو ضد لبنان بعد التهديدات الأخيرة لمسؤوليه وأخذ الاستعدادات لمواجهة أي طارئ".

العالم- لبنان

ورأى أن "الذي يجري على الصعيد اللبناني وفي طريقة تصرف الإدارة الأميركية والإدارات الغربية، هو تهيئة كل الظروف للكيان الصهيوني للمضي في مناوراته ومماطلته وخداعه للتهرب من التسليم بحقوق لبنان في ثرواته البحرية، وذلك في رهان على الفراغ الرئاسي والفوضى، بما يحول دون أن تصل المفاوضات إلى التوقيع المنشود بسبب شغور في موقع رئيس الجمهورية".

وشدد على "ضرورة التنبه إلى ما قد يقدم عليه العدو، خصوصاً بعد ارتفاع منسوب تهديداته الأخيرة وتلويحه للبنان والمقاومة بأنه جاهز للعدوان والحرب، وإن كان ثمة عوائق تحول دون اندلاعها تتصل بتهيب المواجهة مع لبنان لعدم يقينه بنجاحها، إضافة إلى حرص الدول الغربية على التهدئة التي تدفع باتجاه نجاح المفاوضات لتسهيل إمدادات الغاز إلى أوروبا، لكننا مع كل هذه الاعتبارات نؤكد ضرورة الاستعداد الداخلي لمواجهة أي طارئ، لا سيما بعدما اختبر اللبنانيون هذا الكيان وحساباته حيث لا يزال يعترض على أي اتفاق يمنح المقاومة نصراً ويراه يمس بتفوقه العسكري والاستراتيجي في المنطقة".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

لبنان.. البنزين بالدولار والأسعار بلا سقف

هوكشتين يرمي "كرة النار" في لبنان: التنازل عن "خط الطفّافات"والاستخراج من كاريش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وقفات تضامن مع الأسير المريض 'أبو حميد' بالضفة الغربية

ملتقى القبائل والعشائر العربية بحلب: التأكيد على وحدة كامل التراب السوري

مقتل ما لا يقل عن 49 جنديا أرمينيا باشتباكات على الحدود مع أذربيجان

الأسير أبو حميد يرفض مقترحا بطلب العفو من رئيس كيان الاحتلال

السعودية والدخول 'الناعم' على خط الإستحقاقات اللبنانية

بالفيديو.. دور بلدية مهران في خدمة زوار آل البيت عليهم السلام