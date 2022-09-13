فضل الله: لمواجهة الخداع الصهيوني والاستعداد لأي عدوان

العالم- لبنان

ورأى أن "الذي يجري على الصعيد اللبناني وفي طريقة تصرف الإدارة الأميركية والإدارات الغربية، هو تهيئة كل الظروف للكيان الصهيوني للمضي في مناوراته ومماطلته وخداعه للتهرب من التسليم بحقوق لبنان في ثرواته البحرية، وذلك في رهان على الفراغ الرئاسي والفوضى، بما يحول دون أن تصل المفاوضات إلى التوقيع المنشود بسبب شغور في موقع رئيس الجمهورية".

وشدد على "ضرورة التنبه إلى ما قد يقدم عليه العدو، خصوصاً بعد ارتفاع منسوب تهديداته الأخيرة وتلويحه للبنان والمقاومة بأنه جاهز للعدوان والحرب، وإن كان ثمة عوائق تحول دون اندلاعها تتصل بتهيب المواجهة مع لبنان لعدم يقينه بنجاحها، إضافة إلى حرص الدول الغربية على التهدئة التي تدفع باتجاه نجاح المفاوضات لتسهيل إمدادات الغاز إلى أوروبا، لكننا مع كل هذه الاعتبارات نؤكد ضرورة الاستعداد الداخلي لمواجهة أي طارئ، لا سيما بعدما اختبر اللبنانيون هذا الكيان وحساباته حيث لا يزال يعترض على أي اتفاق يمنح المقاومة نصراً ويراه يمس بتفوقه العسكري والاستراتيجي في المنطقة".