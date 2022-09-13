الاحتلال يداهم جنين بعد استهداف المقاومة لآلية عسكرية

العالم- فلسطين

وداهمت جيبات عسكرية محملة بجنود الاحتلال شوارع بلدة الجلمة، وشرعت قوات الاحتلال بعمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين في البلدة، بحثاً عن منفذ عملية إطلاق النار على حاجز الجلمة العسكري.

وفي وقت سابق، تعرضت آلية هندسية عسكرية تابعة للاحتلال، لإطلاق نار على خط التماس القريب من حاجز الجلمة شمال شرق جنين.

وتسببت عملية إطلاق النار في أضرار مادية بالآلية العسكرية، وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز، وسط أعمال تمشيط وبحث عن المنفذين.

وشهدت الضفة والقدس 36 عملًا مقاومًا خلال الـ48 ساعة الأخيرة، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار واستهداف مركبات مستوطنين، أدت لإصابة ثلاثة من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال شهر أغسطس/آب الماضي،" أصيب خلالها (28) "إسرائيليًّا" بعضهم بجراحٍ خطرة".

وتصاعدت عمليات الاشتباك مع قوات الاحتلال تصاعدًا ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين تواليًا، حسب التقرير.