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لبنان: المساعي جارية مع سوريا والسفراء والجهات الدولية لعودة آمنة للنازحين

لبنان: المساعي جارية مع سوريا والسفراء والجهات الدولية لعودة آمنة للنازحين
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أشارت لجنة شؤون المهجرين عقب اجتماعٍ لها في المجلس النيابي، إلى أن "اللجنة استمعت إلى عرض وزير شؤون المهجرين في لبنان عصام شرف الدين الذي أفصح عن ضآلة موازنة الوزارة، وعن شح الأموال وارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة التعويضات المقررة".

العالم- لبنان

ولفتت في بيان، إلى أن "شرف الدين أوضح أن لديه تصور لتحويل وزارة المهجرين الى وزارة التنمية الريفية عند الانتهاء من هذا الملف الذي لا يجوز ان يبقى مفتوحا، واستعرض مع اعضاء اللجنة موضوع النازحين السوريين حيث ان المساعي جارية مع الجانب السوري والسفراء والجهات الدولية المانحة لعودة آمنة وكريمة".

وذكرت اللجنة، أن "النواب في اللجنة تداولوا مع وزير المهجرين ومدير عام صندوق المهجرين ورئيس صندوق المهجرين حول السبل الكفيلة باتمام المصالحات العالقة والعمل عليها وبذل الجهد المطلوب لها، كما اجمع الحاضرون على استكمال الدفعات المستحقة للطلبات الجاهزة والمستحقة واجراء ما يلزم لاتمام هذا الامر بالقدر المستطاع".

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