بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين في بحر غزة

العالم- فلسطين

وقال زكريا بكر، الناشط والمدافع عن حقوق الصيادين في تصريح لـ"قدس برس" اليوم الثلاثاء ، "فقدنا الليلة الماضية الاتصال بثلاثة قوارب صيد، على متنها عدد من الصيادين".

وأضاف: "تأكد لدينا ظهر اليوم، مصادرة زوارق الاحتلال الحربية، لقاربين واعتقال 4 صيادين وهم، بيان خميس بكر، رامي عزات بكر، محمود يحي بكر، ومحمد ناهض بكر".

وتابع: "جاري متابعة مصير القارب الثالث الذي قطع الاتصال به".

وتطارد قوات الاحتلال الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتعتدي عليهم يوميًّا، عبر إطلاق النار، والاستيلاء على قواربهم ومعداتهم.