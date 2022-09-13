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بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين في بحر غزة

بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين في بحر غزة
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعتقلت بحرية الاحتلال 4 صيادين فلسطينيين، واستولت على قاربين في عرض بحر قطاع غزة، ولا يزال مصير قارب ثالث مجهولا.

العالم- فلسطين

وقال زكريا بكر، الناشط والمدافع عن حقوق الصيادين في تصريح لـ"قدس برس" اليوم الثلاثاء ، "فقدنا الليلة الماضية الاتصال بثلاثة قوارب صيد، على متنها عدد من الصيادين".

وأضاف: "تأكد لدينا ظهر اليوم، مصادرة زوارق الاحتلال الحربية، لقاربين واعتقال 4 صيادين وهم، بيان خميس بكر، رامي عزات بكر، محمود يحي بكر، ومحمد ناهض بكر".

وتابع: "جاري متابعة مصير القارب الثالث الذي قطع الاتصال به".

وتطارد قوات الاحتلال الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتعتدي عليهم يوميًّا، عبر إطلاق النار، والاستيلاء على قواربهم ومعداتهم.

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