وزير خارجية عمان يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات الهدنة في اليمن

العالم ـ عمان

وحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد جرى خلال اللقاء "بحث المستجدات والجهود المتعلقة بالهدنة في اليمن واستدامتها، والتأكيد على أهمية العمل المشترك لتعزيز الثقة والحوار بين كافة الأطراف".

وقالت الوكالة إن الجانبين أكدا على "دعم ومضاعفة الجهود الدولية، بما في ذلك أعمال مبعوث الأمم المتحدة لليمن نحو إنهاء الحرب، والدخول في عملية سياسية شاملة".

وفي وقت سابق، اشارت مصادر صحيفة أنه بفعل إخلال الأمم المتحدة - راعية وقْف إطلاق النار - بالتزاماتها بشأن الهدنة اليمنية، تمّت العودة بالنقاشات والمطالب إلى النقطة الصفر، فيما استُخدمت مسألة احتجاز سفن الوقود، كورقةٍ لإرباك المشهد واستنزاف المزيد من الوقت من دون تنفيذ بنود الهدنة.

وأكدت صحيفة "الاخبار" أمس الاثنين ان مراقبون اعتبروا أن الإفراج عن ثماني سفن احتُجزت من قِبَل التحالف السعودي - الإماراتي، مطلع الشهر الماضي، لم يُعِد الهدنة إلى مسار الأمان، ولم يشجّع صنعاء على التعامل بمرونة مع أيّ جهود دولية أو إقليمية جديدة. وفي هذا الإطار، كرّر رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، أن التطبيق الصحيح لبنود الهدنة يتمثّل في «وقف العدوان، ورفع الحصار، ودفْع رواتب موظّفي الدولة».

ويحتجز تحالف العدوان الأمريكي السعودي ثلاث سفن وقود مواصلا بذلك خرق الهدنة المؤقتة. وخلال الـ 24 ساعة الماضية ارتكب تحالف العدوان ومرتزقته 154 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية.