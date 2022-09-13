محكمة الاحتلال تقرر الافراج المشروط عن الصحفية لمى غوشة

العالم- فلسطين

وقال المحامي ناصر عودة، أحد أعضاء فريق الدفاع عن غوشة، في تصريحات صحفية: إن "المحكمة قررت الإفراج المشروط والمقيد عن غوشة، ويشمل الحبس المنزلي، وعدم استعمال الإنترنت وأجهزة الحاسوب الذكي".

وطالب عودة بـ"الاصطفاف خلف الصحفية غوشة ودعمها، حتى انتهاء هذا الملف بالكامل"، عادًّا أن "استمرار ملفها تخويف وتهديد وردع للصحفيين عن ممارسة مهمتهم، ومس بالتعبير عن الرأي".

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفية غوشة، وهي أم لطفلين، في الرابع من أيلول/ سبتمبر الحالي، بعد اقتحام منزل عائلتها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وحولتها إلى التحقيق، وعقدت لها 3 جلسات تمديد استمرت 10 أيام.

وزعمت النيابة العامة الإسرائيلية في بيان لها، أن "غوشة، أجرت مقابلات صحافيّة مع أسرى مفرج عنهم، كما نشرت صورة للشهيد إبراهيم النابلسي، وهو يحمل في يده سلاحاً، وعلقت عليها (المجد ينحني أمامك، أنت قدوة ورمز).