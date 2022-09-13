لبانة مشوح: إستوقفني إيمان الإمام الخميني الراحل (ره) +فيديو وصور

العالم - إيران

وأفادت وكالة جماران، أن أمين عارف نيا، نائب رئيس قسم الثقافة والفنون والاتصالات في معهد تحرير ونشر أعمال الإمام الخميني(ره)، قال وأثناء تقديمه الأجزاء المختلفة من بيت الإمام الراحل وحسينية ومتحف جماران: يدار المعهد تحت إشراف حفيد الإمام حجة الإسلام والمسلمين السيدحسن الخميني.. ونعلن استعدادنا ومن خلال التعاون مع وزارة الثقافة الإيرانية، للتعريف بتاريخ الثورة الإسلامية وأفكار الإمام الخميني (ره) في البلد الشقيق سوريا.

كما قالت لبانة مشوح خلال هذه الزيارة: إن أكثر ما أثار إعجابي عندما زرت حسينية جماران هو إيمان الإمام، حيث لم يتوقف عن أداء الصلاة حتى آخر لحظة في حياته.. لا أستطيع أن أفهم ما هو نوع هذا الإيمان، والذي يمكن رؤيته تماماً في رؤى الإمام؛ أي أن هذا إيمان حقيقي.

وعن دور الإمام الخميني (ره) في بث ثقافة المقاومة لدى الشعب السوري قالت مشوح: بسبب كثرة السكان الشيعة في سوريا، يعرف الكثير من السوريين الإمام الخميني (ره) وآرائه.. وبالطبع كل الشعب السوري لديه الكثير من الاحترام للنضال الذي خاضه الإمام الخميني من أجل شعبه، وهذا الاحترام لا علاقة له بالشيعة والسنة.

وشددت وزيرة الثقافة السورية على أن: الشعبين السوري والإيراني ليسا منفصلان عن الآخر ولهما ثقافة مماثلة.. يجب ألا نفصل بين هذه الشعوب، لأننا نتحدر جميعاً من نفس الثقافة ونؤمن بنفس الإله، ولدينا جميعاً وجهة نظر مناهضة للاستعمار ومعادية للإمبريالية.. كانت إيران إلى جانبنا أثناء الحرب مع داعش وساعدت قواتنا العسكرية، تماماً كما كانت سوريا إلى جانب إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية، ونحن دول شقيقة.