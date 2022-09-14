إنجازات منظمة المعايير الوطنية الايرانية

العالم – من طهران

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" من طهران"، وحول سؤال اسلام بناه عن مهام وانشطة منظمة المعايير الوطنية الايرانية ونعلم ان مهام المنظمة تتقسم الى 4 أقسام قسم توحيد المعايير وعلم القياس والمصادقة على التصريحات وتقييم مدى التطبيق، حبذا لو حدثتمونا حول أنشطة المنظمة أشار الى أن المنظمة هي منظمة اساسية وتعمل في وضع السياسات المتبعة للنظام وتزرع الثقة وتنتج السلع وما يصدر عن البلاد يجب أن يتبع هذه المواصفات.

وأوضح اسلام بناه ان المهام الأساسية لمنظمة المعايير الوطنية الايرانية اربع مهام فالمهمة الأولى تتمثل في تقديم نماذج بمواصفات متقنة ومهمة تأييد الصلاحية والمهمة الثالثة مطابقة النماذج بالمواصفات المعتمدة والمهمة الرابعة هي تقييم المواصفات مع المقاييس الأساسية.

ولفت اسلام بناه الى أن الحوار الشعبي الموجود هو من المسؤليات الكبرى فيما يخص البضائع والخدمات، حيث درجت على اعتبار ان بناء هذه المقاييس عالية في بلادنا وتمكنا من استقطاب رضا الشعب الايراني في الحكومة الشعبية التي أخذت على عاتقها الأمر لانها هي التي تكون نيابة عن الحق الشعبي وتطمئن أبناء الشعب الايراني من سلامة وصحة حياة الناس.

وقال اسلام بناه ان احدى مهام المنظمة أداء الحقوق الاجتماعية خاصة بما يتعلق بالاقتصاد البحثي والصناعي والاقتصاد الانتاج لتدخل حيز الاقتصاد الخدمي والاقتصاد المجتمعي والمحافظة على الحق العام وبالتالي استقطاب رضا الشعب الايراني.

ونوه اسلام بناه ان المنظمة مكلفة بتطبيق ووفق العدالة بمحاربة الفساد واتباع استراتيجية العمل الحكومي الشعبية وايجاد نقلة نوعية في تثبيت المقاييس والمواصفات المعتمدة لكي نخطو في اتجاه تحسين معيشة المواطن الايراني ورضا وليشعر المواطن الايراني في الرغبة في العيش.

وقال اسلام بناه أنه بعد انقضاء 180 يوما من استلام الطاقم الجديد للمنظمة في ظل الحكومة الشعبية تمكنا من الحصول على درجات متقدمة من رضا الشعب الايراني على مستوى المنظمة والوطن.

واضاف اسلام بناه :"على سبيل المثال المتقدمة في الشفافية التي حصلت عليها منظمة المعايير الوطنية الايرانية في المقاييس الايرانية والرتبة المتقدمة في مكننة الخدمات بين المؤسسات التنفيذية للبلاد والرتبة المتقدمة في التقليل من مستوى المراجعين واستبدال مراجعة الدوائر الى مراجعة المواقع الالكترونية والدخول في مهام لم تتمكن اي مرسسة أخرى للولوج فيها".

ولفت اسلام بناه أن منظمة المعايير الوطنية تواكب المواصفات والمعايير العالمية لأنها عضو في المنظات الراعية لهذه المواصفات منوها الى أن إعادة النظر في المواصفات والمقاييس الوطنية تكون حسب حاجة الدول التي نصدر لها والمعايير العالمية ولا يمكن تخطي ذلك.

وفيما يتعلق بموضوع "الحلال" أوضح اسلام بناه أن علامة الحلال الميزة التي تميز السوق الإسلامية من غيره،

منوها الى أن علامة الحلال تخضع لإشراف الفقهاء والمختصين بأحكام الإسلام.

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