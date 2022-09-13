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إتهام إيران بالهجوم الإلكتروني على ألبانيا لا أساس له من الصحة

إتهام إيران بالهجوم الإلكتروني على ألبانيا لا أساس له من الصحة
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

رفضت طهران الاتهامات التي لا أساس لها ضدها في ما يتعلق بالهجمات الإلكترونية المزعومة ضد دولة ألبانيا، وأكدت استعدادها لإرسال فريق تحقيق لتبادل المعلومات الفنية بهذا الشأن.

العالم - إيران

وأعلن المركز الوطني للفضاء الإلكتروني في إيران وفي بيان له: مع التأكيد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطمح لتحقيق الأهداف والاستخدامات السلمية في الفضاء السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل جميع البلدان، فهي ترفض الاتهامات التي لا أساس لها ضد إيران فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية المزعومة ضد دولة ألبانيا، وتعلن استعدادها من أجل التنسيق وإرسال وفد فني للتحقيق في المشكلة وتبادل المعلومات الفنية بين مجموعات الاستجابة للحوادث الإلكترونية، بين الجانبين.

وأضاف البيان: يدين هذا المركز بشدة تكثيف ظاهرة رهاب إيران السيبراني من خلال الإسناد الكاذب والاتهامات التي لا أساس لها، ويتوقع من المؤسسات ذات الصلة ألا تتعامل مع هذا الاتجاه، من خلال تبني نهج نشط وتدابير مناسبة على المستويات السياسية والقانونية والتقنية والإعلامية.

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