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الحشد يحاصر دواعش في جزيرة الحضر ويقضي على 3 منهم

الحشد يحاصر دواعش في جزيرة الحضر ويقضي على 3 منهم
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم ان الحشد الشعبي العراقي قضى على 3 عناصر من داعش الارهابي واستولى على اعتدة واسلحة خلال محاصرته انفاقا في الحضر غربي الموصل.

العالم- العراق

كما أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن قتل 3 عناصر من تنظيم داعش الارهابي ومحاصرة اخرين في محافظة نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان أن "قوات اللواء 44 تمكنت قتل 3 دواعش والاستيلاء على عجلتهم (بيك ابك) تحوي بداخلها احزمة ناسفة واسلحة واعتدة".

وبينت أن "المواجهات لازالت مستمرة حتى اللحظة مع مجموعة اخرى من الدواعش الذين يتحصنون في احدى المضافات الطينية".

وأكدت أن "قوات اللواء قدمت 4 جرحى بأصابات طفيفة اثناء مواجهة الدواعش خلال هذه المعركة".

وبينت أنها "شرعت بعملية أمنية واسعة لتعقب فلول داعش في ناحية بادوش وجزيرة الحضر في مدينة الموصل بمشاركة قوة من الجيش العراقي، ادت الى محاصرة المجموعة".

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