الحشد يحاصر دواعش في جزيرة الحضر ويقضي على 3 منهم

العالم- العراق

كما أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن قتل 3 عناصر من تنظيم داعش الارهابي ومحاصرة اخرين في محافظة نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان أن "قوات اللواء 44 تمكنت قتل 3 دواعش والاستيلاء على عجلتهم (بيك ابك) تحوي بداخلها احزمة ناسفة واسلحة واعتدة".

وبينت أن "المواجهات لازالت مستمرة حتى اللحظة مع مجموعة اخرى من الدواعش الذين يتحصنون في احدى المضافات الطينية".

وأكدت أن "قوات اللواء قدمت 4 جرحى بأصابات طفيفة اثناء مواجهة الدواعش خلال هذه المعركة".

وبينت أنها "شرعت بعملية أمنية واسعة لتعقب فلول داعش في ناحية بادوش وجزيرة الحضر في مدينة الموصل بمشاركة قوة من الجيش العراقي، ادت الى محاصرة المجموعة".