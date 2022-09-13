تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومواقف إيران

العالم - من ايران

زعم رافائيل غروسي في مؤتمره الصحفي أن تعاون إيران مع الوكالة لم يكن كافياً وأنه ليس لديه سوى القليل من المعلومات حول أنشطة إيران النووية، بالمقابل أكدت إيران إنها لطالما تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ترى هل يعد أداء الوكالة مسيساً؟ من جهة أخرى، لماذا أصدرت الترويكا الأوروبية، ألمانيا وإنجلترا وفرنسا، بيانًا ضد إيران في الأيام الماضية؟

- إلى أي مدى يمكن اعتبار تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اعلنها يوم الاثنين حول وجود فجوة رقابية بشأن برنامج إيران النووي عقلانية وتتسم بالمنطق؟

- ترى ما هي بالضبط المزاعم التي اعلنتها الوكالة بشأن المواقع الايرانية الثلاث وماذا كان رد إيران بهذا الصدد؟

- هل تتمتع الوكالة باستقلالية في أداء مهامها؟ وما مدى دور الآخرين بما في ذلك الكيان الصهيوني فيما يتعلق باصدار قراراتها؟

- كان يبدو أننا على أعتاب المراحل الأخيرة من المفاوضات، ترى فما هي الغاية من البيان الأخير للدول الأوروبية؟

- ما هي قراءتكم بشأن استمرار عملية التفاوض؟

ضيف الحلقة:

الخبير في القضايا الدولية د.مصطفى خوش چشم