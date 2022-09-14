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باختصار.. الرباط وتل أبيب .. أكثر من تطبيع

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

موقف المغرب إزاء "إسرائيل" كان يوصف بالغموض والضبابية بثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

العالم - باختصار

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