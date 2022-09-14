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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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توقف الاشتباكات الحدودية بين قيرغيزستان وطاجيكستان صباحا دون وقوع إصابات في الأرواح
وزارة الدفاع الأرمينية: القوات الأذربيجانية استأنفت قصف الأراضي الأرمينية بالمدفعية صباح اليوم
مراسل العالم: الضابط الإسرائيلي القتيل هو من لواء "الناحل " قوات النخبة العاملة في محيط مدينة جنين
مراسل العالم عن الجيش الإسرائيلي:الشابان الفلسطينيان أعدا كمينا للجيش الإسرائيلي بالقرب من حاجز الجلمة ونجحا في اصطياد أحد الضباط
مراسل العالم: الشهيدان الفلسطينيان منفذا عملية حاجز الجلمة أبناء عم وأحدهما ضابط استخبارات في السلطة الفلسطينية
صحيفة يسرائيل اليوم العبرية تؤكد مقتل ضابط إسرائيلي إثر تبادل إطلاق النار على حاجز الجلمة
استـشهاد الشابين أحمد وعبد الرحمن عابد من بلدة كفرذان في اشتباك مسلـح مع الاحتلال قرب حاجز الجلمة شمال جنين
مراسل العالم:الحشد الشعبي العراقي يقضي على 3 عناصر من داعش الوهابية ويستولي على اعتدة واسلحة خلال محاصرته انفاقا في الحضر غربي الموصل
وكالة الأنباء العراقية: قوة من الحشد الشعبي تحاصر مجموعة من إرهابيي داعش في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى شمال غربي العراق
ا ف ب: باكو تؤكد مقتل 50 جنديا أذربيجانيا خلال اشتباكات حدودية مع أرمينيا
باختصار.. الرباط وتل أبيب .. أكثر من تطبيع
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الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش
موقف المغرب إزاء "إسرائيل" كان يوصف بالغموض والضبابية بثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
العالم
-
باختصار
تصنيف :
باختصار
كلمات دليلية :
المغرب
إسرائيل
الملك محمد السادس
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