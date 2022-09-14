الدوحة تدعو لحوار دولي مع كابل

العالم-قطر

جاء ذلك في بيانين ألقتهما هند بنت عبد الرحمن المفتاح، المندوبة الدائمة لقطر في جنيف، ونائبتها جوهرة عبد العزيز السويدي، أمس الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي بدورته الـ51.

وقالت المفتاح إن الدوحة تؤكد أهمية مواصلة التعاون والحوار مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان.

وأعربت عن القلق حيال ما تضمنه تقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان بأفغانستان من أن 18.9 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

كما أشارت إلى التحديات المتعلقة بالوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، واستمرار القيود المفروضة على القطاع المصرفي والمالي في البلاد.

وذكرت أن قطر بذلت جهوداً حثيثة في الملف الأفغاني، وحصلت على إشادة كبيرة من المجتمع الدولي.

ومنتصف أغسطس 2021، سيطرت جماعة "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.