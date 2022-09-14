أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022

ايران ..

رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي لرئيس وزراء أرمينيا .. المنطقة لاتتحمل حربا أخرى

اطلاعات ..

معارك عنيفة بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا .. إيران تحذر من إيجاد أي تغيير بجغرافية المنطقة

رويش ملت ..

مستشار فريقنا المفاوض بفيينا .. مازال بالإمكان التوصل لإتفاق قريب رغم المماطلات الأمريكية

عصر ايرانيان ..

ملف رقابة الوكالة الدولية تحول لأداة تستخدمها القوى الغربية للضغوط على إيران

قدس ..

الكيان الصهيوني يجري مناورات قرب المياه اللبنانية مع تصاعد الخلافات حول حقل كاريش

كيهان ..

الشرطة البريطانية تواصل إعتقال الداعين لإنهاء النظام الملكي لصالح إقامة نظام جمهوري

جمهوري اسلامي ..

منظمة الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار بشكل عاجل في أوكرانيا

خراسان ..

إستضافة موسكو وفدا لحركة حماس , رسالة إنذار من الكرملين للكيان الصهيوني

سياست روز..

نيوزيلندا وأستراليا تتحركان للإنفصال عن التاج البريطاني والإنتقال للنظام الجمهوري

ابتكار ..

أنباء عن إقالة رئيس الوفد الأمريكي في مفاوضات فيينا روبرت مالي

آرمان ملي ..

لافروف .. الحرب التي يشنها الغرب على روسيا باتت تأخذ مسارات بالغة الخطورة

وطن امروز ..

بايدن يبدي مخاوفه من إحتمال تعرض الديمقراطيين لهزيمة في إنتخابات الكونغرس النصفية

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم

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ارمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت عن المعارك الاخيرة بين جمهورية اذربيجان وارمينيا في مقالها ( ليست قره باغ هذه المرة ).. اتهمت حكومة الرئيس الاذربيجاني الهام عليوف ارمينيا بزرع الغام ما , وسارعت لاستغلال هذه الذريعة لشن هجوم على مناطق بجنوب ارمينيا نفسها. ان استهداف القوات الاذربيجانية لمنطقة سيونيك الارمينية يعكس وجود مخطط لضمها للاتصال بمنطقة نخجوان الاذربيجانية . (باكو تريد الإتصال جغرافيا بمنطقة نخجوان الأذربيجانية التي تفصلها أراض أرمينية عن جمهورية أذربيجان نفسها) وهذا يعني ابتلاع اراضي ارمينية وتغيير الحدود الدولية بمنطقة القوقاز كمقدمة للتمدد في خطوة لاحقة لضم اراضي ارمينية اخرى للاتصال جغرافيا بتركيا على حساب نصف مساحة ارمينيا , اذن الموضوع ليس قره باغ هذه المرة بل تطلعات وطموحات لباكو وانقرة لاستغلال واقع ضعف ارمينيا عسكريا وانشغال روسيا بحرب اوكرانيا. ان ايران حذرت من اي تغيير للجغرافيا السياسية قرب حدودها بمنطقة القوقاز .

ابتكار ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( "إسرائيل" تريد موت الإتفاق النووي).. يضع الكيان الصهيوني كل ثقله ولوبياته في امريكا واوروبا للحيلولة دون توصل مفاوضات فيينا لنتائج تضمن احياء الاتفاق النووي , فما تريده تل ابيب هو موت هذا الاتفاق وبالتالي تصعيد الضغوط الدولية باشكال مختلفة على ايران .

( الكيان الصهيوني يستغل ضعف إدارة بايدن وإنشغالها بالحرب الأوكرانية والصين لدفعها لتأجيل إتخاذ قرار نهائي بإحياء الإتفاق النووي ) والكيان يعرف ان الترويكا الاوروبية تتبع مواقف واشنطن بكل الاحوال. والواقع هو ان تل ابيب تراهن على فوز الجمهوريين بانتخابات الكونغرس النصفية بنوفمبر لدق المسمار الاخير في تابوت الاتفاق النووي, وبالطبع هناك تنسيق بين الكيان والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي الذي زار فلسطين المحتلة مؤخرا , ولعل اصرار الاخير على اسئلة للوكالة سبق ان ردت عليها ايران , امر مرتبط بهذا التنسيق.

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يتحدث عن ( إفشال الحشد مخططات إرهابية ضد زوار الأربعين ) جاء فيه .. كشف بيان صادر عن الحشد الشعبي في العراق عن نجاحه في التصدي لمحاولات ارهابية تستهدف زوار الاربعين في كربلاء. ( الحشد تحدث عن إبطال عبوات ناسفة زرعها إرهابيون في طريق الزوار و ضبط قنابل ومدفع هاون وذخيرته بمخبأ للإرهابيين) واقام الحشد وحسب البيان عدة مواقع تفتيش وسيطرة في الطرق المؤدية لكربلاء للحيلولة دون تغلغل ارهابيين بين حشود زوار الاربعين .من جانبها وسعت قوى الامن العراقية من دائرة نشاطاتها في كربلاء وحولها والطرق المؤدية لها لتعزيز الضمانات الامنية .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن الاجواء التي ترتبط بالحرب الاوكرانية في مقالها ( إصرار أمريكي على إستمرار الحرب بأوكرانيا) .. امريكا البعيدة عن مسرح الاحداث باوروبا والحرب الاوكرانية مصرة على مواصلة ارسال المزيد من شحنات الدعم العسكري الضخمة لاوكرانيا لاطالة امد هذه الحرب ولتحويل اوكرانيا الى ساحة حرب وجرح متقيح عميق لاستنزاف روسيا . (إن إصرار أمريكا على تأجيج نيران الحرب الأوكرانية بات يرهق بلدان الإتحاد الأوروبي مع تفاقم أزماتها الإقتصادية ) فالبلدان الاوروبية وحتى الرئيسية منها باتت تعاني من ثقل وطأة التزاماتها بمواصلة دعم اوكرانيا عسكريا واقتصاديا ,الامر الذي اوجد تذمر داخلي متزايد في هذه البلدان . ان ازمة نقص الغاز الروسي تحولت لكابوس حقيقي لبلدان الاتحاد الاوروبي , كابوس جسدته معدلات التضخم العالية ونقص الوقود والركود الاقتصادي وتصاعد الاصوات التي تطالب بحل الازمة الاوكرانية دبلوماسيا . ولكن رغم ذلك تمارس واشنطن ضغوطا على حليفاتها الاوروبيات لمواصلة دعم اوكرانيا الامر الذي بات يهدد بايجاد شروخا داخلية جدية في حلف الناتو والاتحاد الاوروبي ایضا

خراسان ..

في مقالها ( علييف واللعبة الخطيرة بإستهداف إستقرار المنطقة ) كتبت صحيفة خراسان.. الرئيس الاذربيجاني الهام علييف وجد في انشغال روسيا الصديقة لارمينيا بالحرب باوكرانيا فرصة ذهبية لاستغلال تفوق قواته المدعومة من تركيا والكيان الصهيوني بالسلاح والذخيرة على الجيش الارميني الصغير, لفرض واقع جديد على الارض . ( إن ما تخطط له باكو هو ضم مناطق بجنوب أرمينيا محاذية للحدود الإيرانية بدعم أنقرة وتل أبيب في لعبة بالغة الخطورة ) ان اي تحرك كهذا سيؤدي عمليا الى تغيير الجغرافيا السياسية في المنطقة بحيث لن تكون ارمينيا جارة لايران بعدها الامر الذي يعطي الكيان الصهيوني فرصة سانحة لاقامة قواعد ومراكز تجسس بمحاذاة الحدود الايرانية , كما ان اي تغيير كهذا سيعرقل اتصال ايران بمنطقة القوقاز عبر ارمينيا . ان على السيد علييف ان يحذر من اللعب بالنار , فمثل هذا المخطط الذي تفوح منه رائحة احلام الدولة العثمانية يحمل تهديدا لامن واستقرار المنطقة وتهديد مباشر لايران , وبلادنا لن تتساهل كما يعرف هو بالتأكيد مع اية تهديدات لامنها ولمصالحها الوطنية سواء اكانت من قبل امريكا وقوى كبرى اخرى او من اية جهة اصغر.