الكويت.. شطب 14 مرشحاً للانتخابات البرلمانية القادمة

العالم-الكويت

وأكدت اللجنة في بيان لها، أمس الثلاثاء، أن نتائج فحصها لطلبات المرشحين رفعت إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.

وفي السياق أفادت صحيفة "الراي" المحلية بأن المرشحين الذين شطبوا أعلنوا رفضهم القرار.

وكان مدير الشؤون القانونية في وزارة الداخلية الكويتية، العقيد حقوقي صلاح الشطي، قد صرّح، الثلاثاء الماضي، بأن "وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح"، وذلك من الناحية القانونية، وأوضح أن اللجنة "باشرت أعمالها لاعتماد المرشحين المتوفرة لديهم الشروط لخوض الانتخابات المقررة في نهاية سبتمبر الجاري.

وأعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، في يونيو الماضي، قرار أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة؛ في مسعى لحل أزمة عدم التعاون بين البرلمان والحكومة.

وبعد قرابة شهر على قرار الحل، أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف الصباح، في أغسطس الماضي، اليمين الدستورية، بالتزامن مع صدور مرسوم حل مجلس الأمة.