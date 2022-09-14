يستطيع الغبي طلب ما يعجز عشرة حكماء عن تلبيته ... قناة "الحدث" مثالا 

العالم - سبورتي

- لا يكف اعلام "سلمانكو" عن بث اخبار كاذبة تضحك الثكلى حول ايران تكشف عن حقده الدفين للجمهورية الاسلامية .

- وفي هذا الاطار بثت قناة "الحدث" السعودية خبرا زعمت فيه ان مجموعة قراصنة عراقيين اخترقوا مواقع ايرانية منها وزارة الامن وقناة "العالم" وصحيفة "صبح نو". والطريف ان القناة اعلنت بان المخترقين لم يعلنوا عن اي سبب او هدف للاختراق؟!!.

- ولا يسعنى هنا الا ان نقول لهذه القناة التي تدعي المهنية والاحترافية في نشر الاخبار ، "اذا ارتدى الحمار ( وان كان هذا التعبير يعد تجاوزا على الحمار ) قناع الأسد ليرتفع الى مجلس الأسود و يحضر مجلسهم، بقي حمارا، يكشف عنه صوت نهيقه عندما يحاول الزئير .