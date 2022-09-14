"سرايا القدس" تبارك عملية جنين البطولية وتؤكد استحالة استقرار الاحتلال على أرض فلسطين

العالم - فلسطين

ووصفت سرايا القدس الفعل البطولي بمشهد عز وفخار وإقدام سيواصل ال شعب الفلسطيني حفره، حتى كنس المشروع الاحتلالي عن الأرض الفلسطيني الأبي.

وأكدت سرايا القدس، أن ما جرى من عملية بطولية في جنين طوالبة، يؤكد قطعًا استحالة استقرار العدو على أرضنا، في مشهد مستمر -بعون الله- يرسله الأبطال كل يوم عبر رصاصهم الطاهر؛ ليؤكدوا وحدة الساحات والمصير، وأن القتال سيكون على كل شيء طالما بقي العدو ومستوطنوه.

واستشهد المقاومان "عابد" في اشتباك مسلح خاضاه ضد قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز الجلمة شمال مدينة جنين، ما أدى لاستشهادهما ومقتل ضابط صهيوني.