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شاهد.. تفاصيل اقتحام بنك في بيروت لاستعادة الأموال

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسلنا في لبنان بأن سيدة أشهرت مسدسا في أحد فروع بنك لبنان والمهجر في بيروت، وأسكبت البنزين على نفسها وهددت بإشعال نفسها، مطالبة باستعادة أموالها.

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا خلال النشرة الاخبارية، إن مودعين ينتمون لجمعية صرخة المودعين بينهم سيدة تحمل سلاحا، اقتحموا أحد فروع بنك لبنان والمهجر في العاصمة بيروت، واحتجزوا رهائن لفترة وجيزة.

واضاف، أن السيدة هددت بحرق نفسها بعد سكب البنزين على نفسها وعلى الموظفين، ان المودعة غادرت المصرف بعد حصولها على عشرين ألف دولار، ونحو ستة ملايين ليرة من مدخراتها التي تبلغ مئة وخمسين الف دولار لعلاج شقيقتها من مرض السرطان.

واوضح مراسلنا أن الإجراءات القانونية ستتخذ بشأن هذه السيدة لان فعلته ما يعتبر مغايرا للقانون.

واشار مراسلنا الى أن المودعين اللبنانيين يعانون من الأزمة الاقتصادية الشاملة في لبنان، لذا يقمون بهكذا عمليات من اجل استعادة اموالهم من المصارف.

وقال مراسلنا إن الازمة الاقتصادية المتأزمة والمتواصلة في لبنان ستجلب الكثير من اقتحامات للبنوك في لبنان.

المزيد من التفاصل في الفيديو المرفق..

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