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رئيس اوزبكستان: الاصلاح ومحاربة الفساد اقتبست من ايران

رئيس اوزبكستان: الاصلاح ومحاربة الفساد اقتبست من ايران
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس الاوزبكي شوكت ميرضيائيف، نظيره الايراني ابراهيم رئيسي رسميا في سمرقند.

العالم - اسيا والباسيفيك

واجتمع الرئيسين الاوزبكي شوكت ميرضيائيف والايراني ابراهيم رئيسي في العاصمة سمرقند.

وقال الرئيس الاوزبكي ان الاصلاحات في اوزبكستان حول التنمية ومحاربة الفساد الاداري وتوسيع علاقات الجوار تم اقتباسها من الحكومة الايرانية.

الرئيس الأوزبكي: نتوق الى انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين.

الرئيس الأوزبكي: لدينا قواسم ثقافية مشتركة كثيرة مع إيران وهو دافع لتنمية التبادل التجاري بين البلدين.

الرئيس الإيراني: أبارك ذكرى استقلال أوزبكستان.

الرئيس الإيراني: علاقاتنا مع أوزبكستان عميقة ووثيقة ونعتبر تقدم أوزبكستان تقدما لإيران.

الرئيس الإيراني: الشعب الإيراني عزم على تبديل التهديدات الى فرص مثمرة.

الرئيس الإيراني: يمكن لإيران أن يكون لديها تعاون جيد في مجال الطاقة مع البلدان الجارة.

الرئيس الإيراني: نظرا للإرادة الموجودة بين إيران وأوزبكستان يمكن أن نرتقي بالمستوى التجاري بين البلدين إلى ثلاثة أضعاف ما هو موجود.

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