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الصحة الايرانية: 646 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا في إيران

الصحة الايرانية: 646 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا في إيران
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تسجيل 646 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.

العالم – إيران

وعبر بيانها الصادر اليوم الأربعاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في إيران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع اجمالي الاصابات بهذا المرض، إلى 7 ملايين و540 الفا و962 إصابة، والوفيات إلى 144 ألفا و243 شخصا.

كما نوه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و 318 ألفا و111 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في إيران لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و605 آلاف و391 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

يذكر أن عدد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا في إيران أخذ منحى تنازليا منذ شهر.

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