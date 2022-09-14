تونس.. الحكومة واتحاد الشغل يتوصلان إلى اتفاق لرفع الأجور

العالم - تونس

ووفقاً لوسائل اإعلام تونسية محلية، فإن الزيادات سيتم البدء في صرفها لموظفي الحكومة بداية من العام المقبل.

وجاء الاتفاق الأخير، بعد أن تعثّر عقب جلسة مطولة جمعت مساء الاثنين، الوفد المفاوض للاتحاد العام التونسي للشغل بالحكومة.

وأعلن الاتحاد حينها أن الطرفين المتفاوضين لم يتوصلا إلى حل، وأن الحكومة قدمت مقترحات جديدة لم يجرِ التفاوض بشأنها سابقاً، وهو ما أدى إلى رفع الجلسة من دون أي نتيجة.

والأحد، أعلن اتحاد الشغل عقب اجتماع هيئته الإدارية أنه قبل مشروع اتفاق مع الحكومة حول الزيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين والأجر الأدنى المضمون دون الكشف عن نسبة الزيادة.

ويسعى الاتحاد العام التونسي للشغل لضمان حقوق الموظفين في زيادات أجورهم الدورية والضغط على الحكومة من أجل تنفيذ المطالب التي تضمنتها لائحة الإضراب العام الذي نفّذ في يونيو/حزيران الماضي.

وتشكو تونس عجزاً قياسياً في الموازنة فاق 9% وصفه البنك المركزي بالمقلق، في تقريره السنوي الصادر أخيراً بالنظر إلى حجم النفقات غير القابلة للتقليص وفتور النمو.