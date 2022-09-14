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شاهد.. آخر تطورات الانفجارات العنيفة في جنوب اليمن

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم الاخبارية، إن انفجارات عنيفة هزت قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج جنوبي اليمن والتابعة لسيطرة قوات التحالف السعودي الاماراتي.

العالم - مراسلون

وافاد مراسلنا خلال النشرة الاخبارية، ان حسب مصادر اعلامية وشهود عيان محليين ان الانفجارات كانت عنيفة بحيث تصاعدت اعمدت الدخان من قاعدة العند العسكرية.

واضاف، أن تعالت اصوات سيارات الاسعاف من داخل االقاعدة العسكرية بعد الانفجارات التي حصلت.

وتابع: الى الان لم تعرف اسباب هذه الانفجارات الى ان بعض المصادر اكدت بانها ناتجة عن انفجار مخزن للاسلحة داخل القاعدة.

واشار مراسلنا الى ان قاعدة العند العسكرية تعد اكبر قاعدة عسكرية في جنوب اليمن ويتواجد في هذه القاعدة قادة عسكريون، وضباط سعوديون وامارتيون وخبراء عسكريون اميركيون.

اوضح مراسلنا ان القاعدة العسكرية تقع في محافظة لحج اليمنية التي شهدت في الفترة الاخيرة صراعات عسكرية على رأسهم حزب الإصلاح المدعوم سعوديا و ما يسمى بالمجلس الجنوبي الانتقالي المدعوم إماراتيا..

المزيد من التفاصيل في الفيديوالمرفق..

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