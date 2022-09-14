رئيسي: الشعب الايراني حول التهديدات الى فرص

العالم - خاص بالعالم

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أوزبكستان، والذي انعقد في مدينة سمرقند عصر اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايوف.

وقال الرئيس الايراني : "إن رغم اجراءات الحظر فقد تمكنت الجمهورية الاسلامية من تقدم ملحوظ، شعبنا اتخذ قراره وتمكن من تحويل التهديدات الى فرص".

وتابع: "اليوم حققنا تقدم وتطور في العديد من مجالات النمو، هناك استعدادا لتعزيز مستوى التعاون الثنائي في العديد من المجالات ، وخاصة في ما يخص التعاون التجاري والاقتصادي".

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن العلاقات بين طهران وطشقند حققت نموا جيدا خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما في عهد الرئيس ميرضيايوف؛ مبينا أن العلاقات الإيرانية الأوزبكية لا تقتصر على المعايير الإقليمية وحسن الجوار فقط، وإنما هي حضارية ومعمقة وثقافية.

واستطرد الرئيس الإيراني: نحن نعتبر أن ازدهار أوزبكستان من ازدهار بلادنا، وعليه نؤكد استعدادنا لتوسيع العلاقات الثنائية من دون أي قيود وبما يشمل تطوير التعاون في المجالات التجارية والترنزيت والنقل أيضا.

كما أشار إلى اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأوزبكي في العاصمة الطاجيكية دوشنبه؛ مجددا التأكيد على توفر الطاقات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل بناء تعاون جيد في مجال الطاقة مع جمهورية أوزبكستان.

ونوه رئيسي إلى المحادثات بين وزيري النفط الإيراني والأوزبكي وتوقيع مذكرة للتعاون الثنائي؛ متطلعا إلى اتخاذ خطوات جيدة لتطوير التعاون في مجال الطاقة بين طهران وطشقند.

وصرح الرئيس الإيراني في هذا الخصوص أن: توقيع مذكرات التفاهم يدل على إرادة إيران وأوزبكستان لتعزيز العلاقات الثنائية بشتى المجالات.

ومضى إلى القول بان هذه الإرادة المتوفرة لدى قادة البلدين، ومن شأنها أن ترتقي بحجم التبادل التجاري بين إيران وأوزبكستان إلى أربعة أضعاف المستوى الحالي الذي يبلغ 500 مليون دولار؛ مؤكدا على استعداد الجمهورية الإسلامية لتوريد الخدمات الفنية والهندسية إلى جمهورية أوزبكستان.