رئيسة الهند تجدد وقوف بلادها إلى جانب الشعب السوري

العالم - سوريا

وخلال تقبلها ضمن مراسم رسمية جرت اليوم في القصر الرئاسي في نيودلهي أوراق اعتماد بسام الخطيب سفيراً مفوضاً فوق العادة لسورية لدى الهند أشارت مورمو إلى أن بلادها وقفت على الدوام إلى جانب الشعب السوري قبل الأزمة وخلالها وكذلك أثناء وباء “كوفيد19” إضافة إلى تقديم المساعدات الممكنة من خلال البرامج المتعددة لبناء القدرات والتنمية ومنها استحداث مركز التميز السوري الهندي لتقانة المعلومات في دمشق معربة عن شكرها لسورية على دعمها للهند في الأمم المتحدة والمنظمات والمحافل الدولية.

بدوره نقل الخطيب تحيات الرئيس السوري بشار الأسد للرئيسة مورمو مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين الصديقين وحرص السيد الرئيس على تعزيز هذه العلاقات والمضي بها قدما بما يرتقي إلى تطلعات الشعبين والبلدين الصديقين.

من جانبها طلبت الرئيسة مورمو من السفير الخطيب نقل تحياتها إلى السيد الرئيس بشار الأسد وأمنياتها للشعب السوري بدوام التقدم والازدهار.