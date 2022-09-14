الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وفد قيادي من الجبهة الشعبية يغادر غزة في جولة خارجية

وفد قيادي من الجبهة الشعبية يغادر غزة في جولة خارجية
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

غادر وفد قيادي من الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، الأربعاء، قطاع غزة عبر معبر رفح البري متوجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة في جولة خارجيّة تستهدف عدّة دول عربية.

العالم-فلسطين

وقالت الجبهة الشعبية، في تصريح لها، إنّ الوفد برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر وأعضاء من المكتب السياسي للجبهة سيجري خلال الجولة سلسلة لقاءات داخليّة وخارجيّة وجماهيريّة، يلتقي خلالها عددًا من الشخصيات الفلسطينيّة والعربيّة.

وأشارت إلى أن الوفد يستكمل الجولة السابقة في المُخيّمات الفلسطينيّة في سوريا ولبنان، في إطار تفقد أوضاع أبناء شعبنا الفلسطيني.

وعَبّرت الجبهة عن شكرها وتقديرها لمصر لتسهيل سفر الوفد القيادي، مؤكدةً أنّ الوفد برئاسة مزهر سيُناقش مع المسؤولين المصريين آخر الجهود المصريّة للتخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني خصوصًا في معبر رفح.

روابط ذات صلة

علم فلسطين يرفرف على قمة جبل إيفرست

ارتفاع عدد شهداء فلسطين منذ بداية العام لـ151 شهيداً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أحداث سبتمبر..إستراتيجية واشنطن بعد 21 عاما

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 13-09-2022

شاهد.. أهم مخرجات زيارة الرئيس المصري الى قطر

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. رئيسي في أوزبكستان.. زيارة إقليمية بأهداف دولية.. لبنان ومخاوف من اتساع ظاهرة اقتحام البنوك

من طهران.. إنجازات منظمة المعايير الوطنية الايرانية

الحرب في اوكرانيا شاهد.. ماهي اسباب تقدم قوات كييف؟