وفد قيادي من الجبهة الشعبية يغادر غزة في جولة خارجية

العالم-فلسطين

وقالت الجبهة الشعبية، في تصريح لها، إنّ الوفد برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر وأعضاء من المكتب السياسي للجبهة سيجري خلال الجولة سلسلة لقاءات داخليّة وخارجيّة وجماهيريّة، يلتقي خلالها عددًا من الشخصيات الفلسطينيّة والعربيّة.

وأشارت إلى أن الوفد يستكمل الجولة السابقة في المُخيّمات الفلسطينيّة في سوريا ولبنان، في إطار تفقد أوضاع أبناء شعبنا الفلسطيني.

وعَبّرت الجبهة عن شكرها وتقديرها لمصر لتسهيل سفر الوفد القيادي، مؤكدةً أنّ الوفد برئاسة مزهر سيُناقش مع المسؤولين المصريين آخر الجهود المصريّة للتخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني خصوصًا في معبر رفح.