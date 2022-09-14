شاهد.. ماهي اسباب تقدم قوات كييف؟

العالم - خاص بالعالم

وقالت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون انها تقدم معلومات استخباراتية وصفتها بالحساسة لكييف من أجل مساعدتها، فضلا عن كل الموارد والمعدات التي تحتاجها من سلاح.

ويأتي هذا بعد ان اكد الرئيس الأميركي جو بايدن، ان أوكرانيا تحرز تقدما كبيرا يدفع القوات الروسية الى التراجع، لكنه رأى أن من غير الممكن معرفة ما إذا كانت الحرب تمر بنقطة تحول. وأضاف أن الطريق لحسم المعركة لصالح الأوكرانيين سيكون طويلا.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قام بزيارة لمدينة إيزيوم التي حررتها قواته في منطقة خاركيف شرقي البلاد حيث شارك مع جنوده في رفع العلم الأوكراني فيها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "أتمنى للجميع الصحة والعافية. مرة أخرى أود أن أشكركم أنتم الأبطال المطلقون. شعب أوكرانيا وأطفالكم لن ينسوا ابدا ما قدمتموه. لن نغفر أبدًا لأي من هؤلاء الخونة والإرهابيين".



اما الجيش الروسي فقد اعلن ان قواته قصفت القوات الأوكرانية في مناطق في خاركيف. واضاف انه تم تنفيذ ضربات مكثّفة في مناطق من بلدات دفوريتشنا وبالاكليا وكوبيانسك، استهدفت القوات الحيوية ومعدّات اللواءين الـ14 والـ 93 الآليين التابعين للقوات المسلّحة الأوكرانية.

وعلى الجانب الدبلوماسي ناقش المستشار الألماني أولاف شولتز في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" تطورات الحرب في أوكرانيا.

وحث شولتز بوتين على إيجاد حل دبلوماسي للصراع يقوم على وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الروسية في أسرع وقت ممكن. فيما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا، معتبرة أن وقت التهدئة لم يحن بعد.