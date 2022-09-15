الأردن: ارتفاع وفيات انهيار عمارة سكنية إلى 9 أفراد

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و قال مدير الدفاع المدني، العميد حاتم جابر، في مؤتمر صحافي، إنّ فرق البحث والإنقاذ لن تغادر موقع انهيار البناية السكنية في منطقة اللويبدة، قبل إخلاء آخر إصابة تحت الأنقاض

وأضاف أنّ فرق البحث والإنقاذ مستمرة في عملها، وتتعامل مع البحث بحذر؛ لأنّ وضع المبنى خطير وغير مستقر، مُرجّحاً وجود أشخاص محاصرين تعمل الفرق على الوصول إليهم لإخراجهم.

هذا، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفل عمره أقل من عام على قيد الحياة من تحت الأنقاض، وتم إجراء الإسعافات الأولية له، ونقله بواسطة سيارة الإسعاف للمستشفى.

وقرّر مدعي عام عمّان، يوم أمس الأربعاء، توقيف 3 أشخاص في قضية انهيار المبنى، وهم أحد ورثة مالك البناء ومتعهد الصيانة وفني الصّيانة.

وقال النَّائب العام حسن العبد اللات، إنّ المدعي العام بدأ الاستماع لشهادة الشهود لتحديد المسؤولية القانونية والجزائية، وإن التَّحقيقات ما زالت جارية.

وأضاف أنّ المدعي العام أسند للمتهمين جرائم التسبب بالوفاة مكرر 4 مرات والتسبب بالإيذاء مكرر 7 مرات.

وأشار إلى أنَّ المدعي العام سيستمع لذوي المتوفين والمصابين، وسيقوم بتشكيل لجنة فنية لتحديد سبب الانهيار وتحديد المسؤولين عن ذلك بشكل دقيق، وما زالت التحقيقات جارية حتى الآن.