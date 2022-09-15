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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الفتى عدي صلاح (15 عاماً)  برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين".

العالم- فلسطين

وأعلن مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين وسام بكر، عن استشهاد شاب وإصابة إثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية كفر دان، غرب جنين.

وقال بكر: أن الفتى عدي طراد هشام صلاح (17 عاما)، استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس، خلال اقتحام الاحتلال قرية كفر دان.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت القرية فجرا، وداهمت منازل ذوي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذين استشهدا أمس قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال نشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل بالتزامن مع استمرار الاشتباكات المسلحة مع المقــاومين في بلدة كفر دان غرب جنين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اخضعت ذوي الشهيدين لتحقيق ميداني، كما اعتقلت الشاب أحمد عباد، وهو أبن عم أحد الشهيدين.

هذا ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت وابلا من الاعيرة النارية باتجاههم، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة إثنين آخرين بجروح.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي، واعتقلت الأسير المحرر أيسر أطرش بعد أن داهمت منزله وفتشته، علما انه أمضى 18 عاما في سجون الاحتلال.

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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين

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