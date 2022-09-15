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متحدث الخارجية الايرانية: مازال هناك أمل بإحياء الاتفاق النووي إذا ما توفرت الارادة السياسية لدى الجانب الآخر ولا توجد عقبة جادة في هذا المجال

الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

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