أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022

- جمهور اسلامي ..

إنتعاش آمال إحياء الإتفاق النووي بفشل محاولات إستصدار قرار ضد إيران بمجلس الحكام.

- ابتكار ..

كسر طلسم موضوع عضوية إيران بمنظمة شنغهاي بزيارة رئيس الجمهورية قمة سمرقند بأوزبكستان.

- اطلاعات ..

إيران وأوزبكستان توقعان على سبع عشرة مذكرة تعاون على هامش قمة منظمة التعاون.

- ايران ..

وزير الخارجية .. لاينبغي حدوث أي تغيير في الحدود الدولية المرسومة بين إيران وأرمينيا .

- ارمان ملي ..

موسكو تحذر بان طريق توصل جمهورية أذربيجان وأرمينيا للسلام طويل ووعر تماما .

- جوان ..

طلائع الإنتفاضة الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية تحصد المزيد من الصهاينة .

- قدس ..

مصرع وإصابة ضباط وجنود صهاينة بإشتباكات بين الإحتلال ومقاومين مسلحين بجنين .

- وطن امروز ..

حركة أنصار الله اليمنية تؤكد جهوزيتها لتغيير المعادلات في الحرب البحرية أيضا .

- خراسان ..

محافل غربية تتحدث عن إنتقال الجيش الأوكراني من الدفاع الى الهجوم مقابل روسيا .

- رسالت ..

القضاء السعودي يصدر أحكاما بالسجن على رؤساء عشائر لمعارضتهم لمشروع نيوم .

- سياست روز ..

تفوق منطق إيران على أكاذيب الغرب وغروسي .. مجلس الحكام لم يصدر قرارا ضد إيران.

- كيهان ..

عشرات القتلى والجرحى في إشتباكات بين طالبان ومقاتلي أحمد شاه مسعود ببنجشير .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم



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- رسالت ..

صحيفة رسالت سلطت الضوء على المستجدات التي ترتبط بالحرب الاوكرانية وكتبت في مقالها متسائلة ( ما الذي يحدث في لأوكرانيا حقا ؟).

الحرب في اوكرانيا توشك على انهاء شهرها السابع في ظل حدوث تطورات ميدانية جديدة تتمثل بشن الجيش الاوكراني هجوما مضادا واسع النطاق في شرق وجنوب اوكرانيا.

( إن الهجوم الأوكراني المضاد كان متوقعا مع تدفق المزيد من السلاح الغربي المتطور على كييف ولكن هناك تضخيم لنتائجه ) .

ان القيادة العسكرية الروسية اعلنت عن انسحابات من بعض المناطق باوكرانيا لاعادة انتشار وتموضع قواتها وسارعت في نفس الوقت لشن غارات جوية وضربات صاروخية مكثفة على امتداد جميع المحاور .

المسالة هنا تكمن في وجود تناقضات في البيانات العسكرية الاوكرانية مع تضخيم إعلامي غربي لما يحدث .

فكييف تحدثت اولا عن استعادة ثلاثة الاف كيلومتر من الاراضي الاوكرانية من القوات الروسية الا ان الرقم ارتفع الى ستة الاف بعد ساعات قليلة فحسب ومن ثم الى ثمانية آلاف وهكذا.

الامر الذي يجعل من الصعب الركون لمثل هذه المعلومات خاصة وسط تركيز اعلامي غربي على تصوير الامر وكأن الحرب باتت تقترب من نهايتها بهذا الهجوم الاوكراني . ان القوات الاوكرانية حققت تقدما نسبيا في هجومها المضاد ولكن كما أذعنت الإدارة الامريكية نفسها فأنه من الخطأ تجاهل واقع القدرات الهائلة للقوات الروسية ومن الخطأ اعتبار ما حدث تطورا محوريا.

2- خراسان ..

حول الاجواء الساخنة بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( حالة لاحرب ولاسلام في القوقاز) ..

اوقعت المعارك الاخيرة بين جمهورية اذربيجان وجارتها ارمينيا عشرات القتلى والجرحي في كلا الجانبين , وبالطبع الذرائع متوفرة كالعادة وسط اتهامات متبادلة بانتهاك الهدنة وغير ذلك .

( إن الهدنة المبرمة بين أرمينيا وأذربيجان 2020 حول قره باغ ثبت انها لم تنهي الصراع المستمر منذ عقود بين الطرفين).

ومن هنا حذرت موسكو على خلفية الاشتباكات الاخيرة بأن امام باكو وايراوان طريق طويل ووعر للغاية للتوصل للسلام .

ان خطورة هذه التطورات تتجسد في اتساعها لتتجاوز الخلافات المعهودة حول قره باغ , فالقوات الاذربيجانية استهدفت مناطق بجنوب ارمينيا ، الامر الذي طرح شكوك جدية بشأن احتمال وجود مخطط لضم اراضي ارمينية خاصة مع توسيع تركيا لدعمها العسكر لباكو واتهامها ارمينيا بالتصعيد وكذلك لوجود طموحات تركية معروفة بمنطقة القوقاز.

3- جمهوري اسلامي ..

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في تقريرها ( شروط سوريا لإعادة العلاقات مع تركيا )..

ترى محافل نيابية تركية ان ابداء انقرة لرغبتها في التطبيع مع دمشق لايكفي لاعادة العلاقات ويجب ايجار ارضية قوية لتحقيق ذلك.

وفي هذا السياق.. (يقول النائب في مجلس الشعب السوري بطرس مرجانة ان على تركيا سحب قواتها أولا ووقف دعمها للجماعات المسلحة ) .

وهناك قناعة في الاوساط النيابية السورية ان على تركيا الالتزام بمادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية وازالة كل المظاهر والتغييرات السلبية التي اوجدته بالداخل السوري بتدخلها العسكري قبل اي حديث عن تطبيع العلاقات .

4- ارمان امروز ..

صحيفة آرمان امروز كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( الخيارات المتاحة أمام مقتدى الصدر ).

القوى السياسية الكردية والسنية الحليفة للتيار الصدري اعلنت مؤخرا رفضها الصريح لحل البرلمان، الامر الذي وضع رئيس التيار في موقف صعب , والواقع هو ان امام مقتدى الصدر ثلاثة خيارات بعد هذا التطور.

( الخيار الأول العودة لتحشيد الشارع والمظاهرات, والثاني قبول مقترحات الحوار والثالث إقناع القوى السياسية التي كانت حليفة ).

ان خيار تحشيد الشارع والتظاهر مرة أخرى قد يكون مكلفا بصورة اكبر هذه المرة وربما يجر الجميع لمتاهات خطيرة للغاية .

و قبول دعوات الحوار السياسي أملا في التوصل لنتائج منتصف طريق ما قد يكون حافلا بالعقبات نظرا للبون الشاسع في المواقف ،هذا مالم يوافق الصدر على حلول منتصف الطريق , والخيار الاخر محاولة اقناع حلفاء الأمس بتغيير مواقفهم وهو أمر صعب التحقيق بعد رفض القضاء العراقي حل البرلمان .

5- كيهان ..

تحدثت صحيفة كيهان عن تحذيرات روسية من موقف غربي جديد بشان اوكرانيا وكتبت في تقريرها (موسكو والمشروع الغربي العجيب).

وجه "ديمتري ميدفيديف" نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي تحذيرا شديد اللهجة للقوى الغربية بشان ما وصفه بالمشروع الغربي العجيب الخاص بالضمانات الأمنية لأوكرانيا لما بعد الحرب .

( ميدفيديف قال إن تعهد القوى الغربية بضمان أمن أوكرانيا مباشرة بعد الحرب يعني إشعال نيران حرب عالمية ثالثة ).

والمشروع الغربي نفسه وحسب محافل رسمية في موسكو يحمل تواقيع أمريكا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا وكنىا وتركيا وايطاليا وبلدان أوروبية أخرى ويتجاهل أي دور إيجابي لروسيا . ويرى ميدفيديف أن هذا المشروع موجه في الواقع ضد روسيا.