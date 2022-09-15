مراسل العالم: اكثر من 3 ملايين زائر توجهوا الى كربلاء عبر الحدود الايرانية

العالم – ايران

وقال مراسل قناة العالم ان منفذ شلامجة ليس بمعزل عن بقية المنافذ الـ5 الاخرى من حيث دخول وخروج الزوار.

وشهدت المنافذ الحدودية حتى الان توافد اكثر من 3 ملايين زائر لكن منفذ شلامجة كانت حصته الاكبر وذلك نظرا لقربه من المنافذ الحدودية العراقية وبذلك يكون اسهل للزوار لزيارة كربلاء المقدسة.

واشار مراسل العالم الى ان منفذ شلامجة شهد عودة زوار كثيرين ايضا وبينوا مدى الخدمات التي قدمت لجميع الزوار.

وقال احد الزوار العائدين من الاراضي العراقية ان الخدمات المقدمة للزوار كانت جيدة من جميع الجوانب بالاضافة الى الاحترام وحسن المعاملة والكرم الذي يتصف به العراقيين.

واكد الزائر ان العراقيين يتحلون بالكرم مع جميع الجنسيات وليس مع جنسية دون اخرى مهتمين فقط بانهم زوار وضيوف الامام الحسين (ع).

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