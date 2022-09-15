قيادي في "النصرة" يسرق 5 ملايين دولار ويفر إلى تركيا

العالم - سوريا

وحسب صحيفة "الوطن" السورية، مصادر محلية في ريف إدلب اكدت أن أحد القياديين في النصرة الارهابية هرب من مدينة إدلب باتجاه الأراضي التركية وبحوزته 5 ملايين دولار أميركي.

وأوضحت المصادر أن المدعو أبو بلال الحمصي مسؤول الحسابات لدى "النصرة" سرق رواتب الارهابيين وبعض الأتاوات التي فرضها "النصرة" أخيراً على أصحاب المحال التجارية والمزارعين في ريف إدلب، وهرب باتجاه الأراضي التركية بعد التنسيق مع الجندرما التركية.

وأضافت: إن الحمصي هرب برفقة عائلته منذ نحو أسبوع من مدينة سرمدا، إذ داهم ما يسمى المكتب الأمني التابع للنصرة الارهابية منزله ومزرعته بالقرب من معمل القرميد على أطراف مدينة إدلب بحثاً عنه، وبعد تحقيقات مع أحد أقاربه اعترف بهروبه باتجاه الأراضي التركية.

في الأثناء، ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن ما يسمى عضو "المجلس الأعلى للإفتاء" لدى النصرة الارهابية المدعو أسامة السيد محمد القاسم، والملقب أبو الحارث المصري قدم استقالته من منصبه.

وأشارت المصادر إلى أن المصري يعتبر من أبرز القضاة المهاجرين لدى التنظيم الارهابي وقد دخل إلى سورية في العام 2014، حيث كان مبايعاً لتنظيم القاعدة الارهابي ومن أشد المقربين لزعيمها السابق أيمن الظواهري، قبل أن يعلن النصرة الارهابية فك ارتباطه بها في العام 2016.

وسبق أن أعلن العديد مما يسمى القضاة والشرعيين لدى النصرة الارهابية استقالاتهم.