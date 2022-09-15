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محكمة أوروبية تطلب من فرنسا إعادة النظر في إعادة عائلات الارهابيين من سوريا

محكمة أوروبية تطلب من فرنسا إعادة النظر في إعادة عائلات الارهابيين من سوريا
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

ادانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا، لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات الارهابيين من سوريا، وطالبت باريس بإعادة النظر فيها في أقرب وقت ممكن.

العالم - سوريا

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب قت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف”.

وكانت عائلتان فرنسيتان لجأتا إلى هذه المحكمة بسبب احتُجاز ابنتيهما مع أطفالهما في مخيّمات في سوريا (مخيم الهول) وعدم تمكنهما من العودة إلى بلدهما.

وأكدت فرنسا أنها مستعدة لـدراسة إعادة المزيد من عائلات الارهابيين من سوريا كلما سمحت الظروف بذلك موضحة أنها أخذت علمًا بإدانتهم من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في إعلان يوم الاربعاء “أخذت الحكومة علمًا بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” مشددة على أن “فرنسا لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك” وهي مستعدة لإعادة المزيد من العائلات “كلما سمحت الظروف بذلك”.

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محكمة أوروبية تطلب من فرنسا إعادة النظر في إعادة عائلات الارهابيين من سوريا

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